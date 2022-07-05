В Италии и Франции замечен рост заболеваемости коронавирусом
В Италии и Франции в поседение дни фиксируется рост заражений коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Так, в Италии за минувшие сутки заразились 132 тысячи. Больше 100 тысяч заражений в стране было в начале февраля.
В свою очередь, во Франции власти ожидают превышение уровня в 200 тысяч заражений в сутки.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России также может подскочить, так как в мире коронавирусом заражаются 700–800 тысяч человек в день, что несравнимо больше, чем в начале пандемии.
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18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
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