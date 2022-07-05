В Италии и Франции замечен рост заболеваемости коронавирусом

Так, в Италии за минувшие сутки заразились 132 тысячи. Больше 100 тысяч заражений в стране было в начале февраля.

В свою очередь, во Франции власти ожидают превышение уровня в 200 тысяч заражений в сутки.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России также может подскочить, так как в мире коронавирусом заражаются 700–800 тысяч человек в день, что несравнимо больше, чем в начале пандемии.





