Специалисты по борьбе с киберпреступностью могут получить отсрочку от призыва
Кабмин РФ поручил проработать меры поддержки для молодых специалистов, которые занимаются борьбой с киберпреступлениями, сообщает ТАСС.
Среди возможных мер — отсрочка от призыва на военную службу. Срок подготовки таких мер поддержки правительство установило на третий квартал 2026 года, а дальше эта работа должна вестись в постоянном режиме.
Инициатива должна способствовать комплектованию профильными специалистами госорганов и организаций, занимающихся противодействием IT-преступлениям.
России потребуются десятилетия, чтобы закрыть пробелы в IT-сфере на фоне санкций, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
