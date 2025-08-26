Специалисты по борьбе с киберпреступностью могут получить отсрочку от призыва

Кабмин РФ поручил проработать меры поддержки для молодых специалистов, которые занимаются борьбой с киберпреступлениями, сообщает ТАСС.

«До 100 тысяч человек»: В IT-отрасли указали на дефицит качественных кадров

Среди возможных мер — отсрочка от призыва на военную службу. Срок подготовки таких мер поддержки правительство установило на третий квартал 2026 года, а дальше эта работа должна вестись в постоянном режиме.

Инициатива должна способствовать комплектованию профильными специалистами госорганов и организаций, занимающихся противодействием IT-преступлениям.

России потребуются десятилетия, чтобы закрыть пробелы в IT-сфере на фоне санкций, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

