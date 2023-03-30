Специалисты назвали три запретных слова в телефонном разговоре с мошенниками
В телефонных переговорах с аферистами не следует использовать такие слова, как «да», «нет» и «я», поскольку мошенники могут использовать голос жертвы в своих целях. Об этом заявил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов порталу Lenta.ru.
Специалист подчеркнул, что голосовые данные мошенникам предоставлять нельзя. Лучше вообще не вступать с ними в диалог и ни в коем случае не грубить, предупредил Власов.
По его словам, в ответ на грубость по телефону аферисты могут внести собеседника в свою базу и натравить на него, например, коллекторов. Единственно правильное решение — сразу класть трубку, добавил эксперт.
Ранее телефонные мошенники убедили столичного пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке.
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