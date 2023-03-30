Специалисты назвали три запретных слова в телефонном разговоре с мошенниками

Специалист подчеркнул, что голосовые данные мошенникам предоставлять нельзя. Лучше вообще не вступать с ними в диалог и ни в коем случае не грубить, предупредил Власов.

По его словам, в ответ на грубость по телефону аферисты могут внести собеседника в свою базу и натравить на него, например, коллекторов. Единственно правильное решение — сразу класть трубку, добавил эксперт.

Ранее телефонные мошенники убедили столичного пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке.

