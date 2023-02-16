В Сбербанке назвали украинский Днепропетровск «столицей» телефонных мошенников

«Столицей» телефонных мошенников является украинский Днепропетровск (Днепр). Об этом заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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В ходе Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» зампред отметил, что большинство мошеннических звонков — более 92-95% — совершается с территории Украины.

«"Столицей" телефонного мошенничества по-прежнему является город Днепр. В пике более 1100 кол-центров было», — цитирует Кузнецова ТАСС.

По словам эксперта, сейчас по всей Украине действует около 150 центров. Кузнецов подчеркнул, что специалисты по работе с кибермошенниками вышли на новый уровень и «в десятки раз больше» знают о работе этого сектора.

Кроме того, зампред правления Сбербанка рассказал о сокращении мошеннических звонков из кол-центров, организованных в местах лишения свободы. Как отметил Кузнецов, в конкретным результатам привела работа специалистов и правоохранителей.

Ранее Банк России сообщил, что в стране за минувший год на 85% выросло число мошеннических организаций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиУкраинаСбербанк
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