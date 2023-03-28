В Москве телефонные мошенники убедили пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке

Пенсионер отказался ждать и заявил, что находится на спецзадании, а на проводе у него капитан полиции, который должен скоро приехать в филиал, чтобы вывести мошенников, сливающих личные данные пенсионера, на чистую воду.

Когда «капитан» услышал голос сотрудницы, он приказал дедушке стрелять. Тот достал пистолет и выстрелил в потолок. Сидевшему рядом мужчине удалось обезоружить Михаила.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали пенсионера. Впоследствии он рассказал, что его убедили прийти с оружием в банк, чтобы помочь в поимке преступников, распространивших его личную информацию.

