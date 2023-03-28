В Москве телефонные мошенники убедили пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке
В Москве пенсионер пришел в офис Сбербанка и открыл стрельбу из пистолета, сообщает телеграм-канал Baza.
72-летний Михаил вошел в офис на Неманском проезде с паспортом в одной руке, с телефоном в другой. Он подсел к окошку с оператором, однако девушка попросила дождаться конца ее перерыва.
Пенсионер отказался ждать и заявил, что находится на спецзадании, а на проводе у него капитан полиции, который должен скоро приехать в филиал, чтобы вывести мошенников, сливающих личные данные пенсионера, на чистую воду.
Когда «капитан» услышал голос сотрудницы, он приказал дедушке стрелять. Тот достал пистолет и выстрелил в потолок. Сидевшему рядом мужчине удалось обезоружить Михаила.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали пенсионера. Впоследствии он рассказал, что его убедили прийти с оружием в банк, чтобы помочь в поимке преступников, распространивших его личную информацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- В МАГАТЭ заявили о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС
- Пригожин опроверг переброску ЧВК «Вагнер» на Авдеевку
- В Госдуму внесли законопроект об избиркомах для подозреваемых или обвиняемых
- В Москве телефонные мошенники убедили пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке
- В России хотят отказаться от открепительных удостоверений на выборах
- В Венгрии назвали фейком сообщения СМИ о разрыве контракта с «Росатомом»
- Евросоюз утвердил потенциальный запрет автомобилей с ДВС с 2035 года
- Экоактивисты в Австрии перекрыли дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV
- Российские военные уничтожили радиолокатор наведения украинского С-300
- В Дагестане во время обыска застрелили понятого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru