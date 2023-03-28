В Москве телефонные мошенники убедили пенсионера открыть стрельбу в Сбербанке

В Москве пенсионер пришел в офис Сбербанка и открыл стрельбу из пистолета, сообщает телеграм-канал Baza.

72-летний Михаил вошел в офис на Неманском проезде с паспортом в одной руке, с телефоном в другой. Он подсел к окошку с оператором, однако девушка попросила дождаться конца ее перерыва.

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Пенсионер отказался ждать и заявил, что находится на спецзадании, а на проводе у него капитан полиции, который должен скоро приехать в филиал, чтобы вывести мошенников, сливающих личные данные пенсионера, на чистую воду.

Когда «капитан» услышал голос сотрудницы, он приказал дедушке стрелять. Тот достал пистолет и выстрелил в потолок. Сидевшему рядом мужчине удалось обезоружить Михаила.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали пенсионера. Впоследствии он рассказал, что его убедили прийти с оружием в банк, чтобы помочь в поимке преступников, распространивших его личную информацию.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МошенникиЗадержаниеСтрельба

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