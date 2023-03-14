Специалисты назвали полезными ежедневные поездки на работу

По их словам, дорога на работу или с работы — это переходное пространство между рабочими и домашними обязанностями. Удаленные работники лишены такой перезагрузки, поэтому они чаще страдают от выгорания и стресса.

Авторы материала посоветовали тем, кто работает удаленно, гулять по 15 минут перед началом рабочего дня и после его завершения. Тем же, кто ездит на работу, они порекомендовали общаться с друзьями либо слушать музыку или подкасты в дороге.

Пищек и Макалпайн добавили, что положительные эмоции от дороги получают как водители автомобилей, так и пассажиры общественного транспорта. Однако если в пути по какой-либо причине люди испытывали стресс, у них не получалось расслабиться и отдохнуть от рабочих обязанностей, отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекордных 42%.

