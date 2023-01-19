Психолог рассказал о причинах эмоциального выгорания
Лучший способ защититься от эмоционального выгорания — ставить перед собой трудновыполнимые, но гипотетически реальные цели, сказал НСН Александр Конфисахор.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ушла в отставку, заявив, что у нее не осталось энергии. Ардерн занимала эту должность с 2017 года и считалась самым популярным в Новой Зеландии премьер-министром. Доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор заявил НСН, что эмоциональное выгорание встречается у большинства людей.
«Склонность к эмоциональному выгоранию зависит от целого комплекса психологических характеристик того или иного человека. Оно возникает, когда человек долго занимается одной и той же работой изо дня в день. В какой-то момент становится скучно, неинтересно, предсказуемо, работа не вызывает драйва, нет желания дальше трудиться и вкладываться в рабочий процесс. Есть единичные специальности и направления деятельности, которые не позволяют проявиться выгоранию. Например, это творческие профессии или деятельность, требующая решения новых проблем специфическими методами. Редко встречается эмоциональное выгорание у преподавателей из-за меняющихся курсов лекций, новых закономерностей, выводов, ситуаций. А когда работа не предвещает ничего нового, эмоции со временем истощаются», — сказал Конфисахор.
Собеседник НСН отметил, что эмоциональное выгорание — не редкость среди политических деятелей благополучных стран.
«Если система отлажена, если нет сильных внешних дестабилизирующих факторов или кризисных ситуаций, если все ясно и очевидно, работа становится рутинной. Все благополучно, население спокойно живет и зачастую даже не знает, что такое власть и политика, если это и касается рядовых граждан, то в не столь явной форме, как, скажем, в России. Политику можно сравнить с воздухом. Если с ним что-то не так, все сразу это замечают. Если все в порядке, то он воспринимается как само собой разумеющееся», — отметил эксперт.
Также Конфисахор дал совет, как защитить себя от эмоционального выгорания.
«Надо все время ставить себе новые задачи, даже если они кажутся недостижимыми, невозможными, нереальными, постоянно держать себя в напряжении. Есть хороший афоризм: “Возможное никогда бы не стало таковым, если бы многие и многие не стремились к невозможному”. Задачи должны быть непростыми, но гипотетически реальными. Это как раз психология целеобразования человека, какие он цели ставит и насколько он готов этих целей добиваться. К примеру, человек решил защитить докторскую диссертацию. Шансов у него мало, зато есть куча оппонентов, куча людей, которые этим недовольны, куча врагов. Пауки в банке — детский сад по сравнению с научной средой. Однако он должен защитить диссертацию, решить эту задачу, доказать, что он справится, не только окружающим, но и самому себе. В этом случае никакого профессионального выгорания не будет», — заключил он.
Ранее нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова заявила, что трудоголизм — не самый очевидный недуг, однако это расстройство может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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