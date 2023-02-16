СМИ: Уровень выгорания офисных работников в мире достиг исторического рекорда

Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекордных 42 процентов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Future Forum.

По данным исследования, именно столько людей столкнулось с этой проблемой.

Авторы связывают такое положение дел с экономической неопределенностью и страхом быть уволенным. Другой причиной выгорания называют технологии, которые становится все больше – число приложений, сайтов, которые необходимо использовать на работе, растет.

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Доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор рассказал НСН, что нужно ставить перед собой трудновыполнимые, но гипотетически реальные цели, чтобы защититься от эмоционального выгорания.

А заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов напомнил НСН о вреде ночной работы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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