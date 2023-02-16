СМИ: Уровень выгорания офисных работников в мире достиг исторического рекорда

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор рассказал НСН, что нужно ставить перед собой трудновыполнимые, но гипотетически реальные цели, чтобы защититься от эмоционального выгорания.

А заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов напомнил НСН о вреде ночной работы.

