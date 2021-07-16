Специалист рассказал, почему нельзя выбрасывать старый смартфон
При изготовлении смартфона используются вещества и компоненты, которые наносят вред людям и окружающей среде, поэтому выбрасывать его с остальным бытовым мусором нельзя, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко.
По его словам, пластик, из которого, как правило, выполнено устройство, разлагается сотни лет, а при его сжигании выделяются токсичные вещества. При этом стеклянный экран может поранить животных или людей. Клавиши могут выделять токсины, которые отравляют почву.
Как подчеркнул специалист, самая опасная часть в гаджета – аккумулятор, который содержит свинец, хром, никель, щелочи, ртуть, литий и кадмий. Кузьменко напомнил, что за неправильную утилизацию телефона могут оштрафовать до 2 тысяч рублей.
Как сообщалось, Замедление работы смартфона возможно из-за вредоносного программного обеспечения или вирусов, поэтому важно выявить и удалить их
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