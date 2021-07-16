Специалист рассказал, почему нельзя выбрасывать старый смартфон

При изготовлении смартфона используются вещества и компоненты, которые наносят вред людям и окружающей среде, поэтому выбрасывать его с остальным бытовым мусором нельзя, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко.

Эксперт рассказал о малоизвестных функциях смартфона

По его словам, пластик, из которого, как правило, выполнено устройство, разлагается сотни лет, а при его сжигании выделяются токсичные вещества. При этом стеклянный экран может поранить животных или людей. Клавиши могут выделять токсины, которые отравляют почву.

Как подчеркнул специалист, самая опасная часть в гаджета – аккумулятор, который содержит свинец, хром, никель, щелочи, ртуть, литий и кадмий. Кузьменко напомнил, что за неправильную утилизацию телефона могут оштрафовать до 2 тысяч рублей.

Как сообщалось, Замедление работы смартфона возможно из-за вредоносного программного обеспечения или вирусов, поэтому важно выявить и удалить их

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияСмартфоны
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