Специалист рассказал, почему нельзя выбрасывать старый смартфон

По его словам, пластик, из которого, как правило, выполнено устройство, разлагается сотни лет, а при его сжигании выделяются токсичные вещества. При этом стеклянный экран может поранить животных или людей. Клавиши могут выделять токсины, которые отравляют почву.

Как подчеркнул специалист, самая опасная часть в гаджета – аккумулятор, который содержит свинец, хром, никель, щелочи, ртуть, литий и кадмий. Кузьменко напомнил, что за неправильную утилизацию телефона могут оштрафовать до 2 тысяч рублей.

Как сообщалось, Замедление работы смартфона возможно из-за вредоносного программного обеспечения или вирусов, поэтому важно выявить и удалить их

