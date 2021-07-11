Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

Она посоветовала проверить все имеющиеся на устройстве приложения. Скачать сомнительные программы можно из непроверенных источников. Риск увеличивает отсутствие антивируса.

Владелец телефона может скачать вирус и по ошибке, приняв нелегальный клон банка или соцсети за оригинал, в результате чего приложение может получить учетную запись жертвы обманным путем.

Кроме того, приложение мошенников может иметь дополнительный функционал, который будет загружать оперативную память смартфона и приводить к замедлению работы.

Некоторые функции смартфона могли бы упростить повседневную жизнь, однако нередко пользователи даже не догадываются о них. О малоизвестных возможностях гаджетов рассказал директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

