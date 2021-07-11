Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона
Замедление работы смартфона возможно из-за вредоносного программного обеспечения или вирусов, поэтому важно выявить и удалить их, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерину Рудаю.
Она посоветовала проверить все имеющиеся на устройстве приложения. Скачать сомнительные программы можно из непроверенных источников. Риск увеличивает отсутствие антивируса.
Владелец телефона может скачать вирус и по ошибке, приняв нелегальный клон банка или соцсети за оригинал, в результате чего приложение может получить учетную запись жертвы обманным путем.
Кроме того, приложение мошенников может иметь дополнительный функционал, который будет загружать оперативную память смартфона и приводить к замедлению работы.
Некоторые функции смартфона могли бы упростить повседневную жизнь, однако нередко пользователи даже не догадываются о них. О малоизвестных возможностях гаджетов рассказал директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.
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