Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

Замедление работы смартфона возможно из-за вредоносного программного обеспечения или вирусов, поэтому важно выявить и удалить их, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерину Рудаю.

Эксперт рассказал, как заходить в компьютер через смартфон на расстоянии

Она посоветовала проверить все имеющиеся на устройстве приложения. Скачать сомнительные программы можно из непроверенных источников. Риск увеличивает отсутствие антивируса.

Владелец телефона может скачать вирус и по ошибке, приняв нелегальный клон банка или соцсети за оригинал, в результате чего приложение может получить учетную запись жертвы обманным путем.

Кроме того, приложение мошенников может иметь дополнительный функционал, который будет загружать оперативную память смартфона и приводить к замедлению работы.

Некоторые функции смартфона могли бы упростить повседневную жизнь, однако нередко пользователи даже не догадываются о них. О малоизвестных возможностях гаджетов рассказал директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Смартфоны
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