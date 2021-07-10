Эксперт рассказал о малоизвестных функциях смартфона

Некоторые функции смартфона могли бы упростить повседневную жизнь, однако нередко пользователи даже не догадываются о них. О малоизвестных возможностях гаджетов рассказал директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт сообщил, что для контактов и приложений можно создавать ссылки на рабочем столе смартфона.

«Мало кто знает, что часто используемые вами контакты можно легко вытащить на рабочий стол смартфона, чтобы звонить одним кликом. То же самое можно проделывать и с другими полезными настройками телефона», — рассказал Косарев.

Кроме того, специалист упомянул возможность ускорения работы анимации гаджета, чтобы использовать приложения быстрее. Также пользователь может перенести меню на экран, если ему неудобно одной рукой регулировать параметры устройства.

Косарев рассказал и о секретной возможности «гостевой режим», которой можно воспользоваться в случае, если вы хотите дать кому-то телефон, но не готовы делиться личными данными.

