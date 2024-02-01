Минпросвещения: курс о противодействии киберугрозам включат в школьную программу

По его словам, он появится в расписании занятий школьников с 8 по 11 класс с 1 сентября 2024 года.

«Этот урок комплексный, он затрагивает в том числе вопросы информационной безопасности, вопросы противодействия киберугрозам, различным фейкам, информационной войне, оказания первой медицинской помощи, действия в различных техногенных катастрофах, а также бытовые вопросы», - рассказал министр.

Он также добавил, что в «Основах безопасности и защиты Родины» будет усилен модуль, связанный с начальной военной подготовкой.

Ранее Госдума одобрила переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

