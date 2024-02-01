Минпросвещения: курс о противодействии киберугрозам включат в школьную программу
Курс о противодействии киберугрозам войдет в новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», заявил глава Минпровещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
По его словам, он появится в расписании занятий школьников с 8 по 11 класс с 1 сентября 2024 года.
«Этот урок комплексный, он затрагивает в том числе вопросы информационной безопасности, вопросы противодействия киберугрозам, различным фейкам, информационной войне, оказания первой медицинской помощи, действия в различных техногенных катастрофах, а также бытовые вопросы», - рассказал министр.
Он также добавил, что в «Основах безопасности и защиты Родины» будет усилен модуль, связанный с начальной военной подготовкой.
Ранее Госдума одобрила переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры с 2024 года начнет использовать ChatGPT для консультаций на «Госуслугах»
- Барабанщик Daft Punk подтвердил существование неизданного альбома группы
- Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ
- МИД Финляндии упразднит департамент России
- Минпросвещения: курс о противодействии киберугрозам включат в школьную программу
- РСТ: в 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов
- Депутата отчитали за джинсы во время заседания Госдумы
- В Госдуме заявили, что сережки с радугой не являются основанием для ареста
- Продюсер Вайнштейн заявил, что «Слово пацана» покажут по телевизору без цензуры
- Суд назначил россиянке пять суток ареста за радужные серьги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru