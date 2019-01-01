СПЧ: В российских тюрьмах идеология ИГ не популярна

Отмечается, что это не первый случай в республике, когда заключённые устраивают беспорядки, повлекшие за собой массовые жертвы. В России же ничего не известно о подобном, когда осуждённые за пособничество террористам массово и успешно пропагандируют свои идеи на территории зоны, рассказал в эфире НСН правозащитник и председатель «Комитета против пыток», член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин.

«Я про такие случаи не знаю. Если такие явления где-то и есть, я думаю, что очевидно, что это не широко. Мне про это никогда не рассказывали ни осуждённые, ни сотрудники колоний, даже в каких-то доверительных беседах. Про экстремизм в форме следования идеям “Исламского государства” (террористическая организация, запрещена на территории РФ — прим. НСН) мне не известно. Бывает, что в некоторые колонии попадают люди, придерживающиеся радикальных идей ислама, и они пытаются эти идеи пропагандировать. Но тоже не сказал бы, что это широко распространено», — сообщил Каляпин.

Мусульмане на зоне часто объединяются в джамааты — так называемые общины, рассказал правозащитник. Однако никакого отношения к вербовке в боевики эти объединения не имеют.