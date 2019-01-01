В СПЧ осудили авторов клипа ФСИН с заламыванием рук заключённому
Правозащитники в эфире НСН резко отозвались о клипе бурятских работников пенитенциарной системы.
Музыкальный клип о работе сотрудников федеральной службы исполнения наказания сняли в управлении ФСИН по Бурятии. Ролик, в котором офицеры поют о преимуществах службы, был размещён на странице регионального ведомства в Instagram, однако позже его удалили в связи с негативной реакцией общественности, которая в свою очередь привлекла внимание регионального омбудсмена. Возмущение в сети вызвали некоторые детали клипа: так, например, под строчку песни «Чётко идёт с расстановкой эта борьба с уголовкой, лидер скулит словно псина. Оперативник УФСИНА!», сотрудницы ведомства жёстко заламывают руки человеку в тюремной робе. В другом кадре офицер целится из арбалета в яблоко, стоящее на голове человека в форме арестанта.
Авторы скандального видео не достойны того, чтобы работать в федеральной системе исполнения наказания, заявил в эфире НСН член президентского Совета по правам человека Александр Брод, пообещав разобраться в ситуации, а также призвав региональных коллег не оставаться в стороне от этой проблемы.
«Я обращу внимание коллег по совету на эту ситуацию. Мы направим обращение во ФСИН, чтобы провести проверку. Должны подключиться местные правозащитники. Те, кто допускает такое унизительное обращение с осуждёнными, я считаю, профнепригодны и не должны работать в системе», — заверил Брод.
Позже в пресс-службе УФСИН по Бурятии пояснили цель скандального ролика: он был призван популяризировать прохождение службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы. Однако своими действиями бурятские оперативники рискуют добиться прямо противоположного результата: стиль и детали клипа способны лишь отвратить адекватного человека от подобной службы, заявил в эфире НСН правозащитник и председатель «Комитета против пыток», член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин.
«Есть вещи, из которых не делают рекламу. Есть много хороших, уважаемых профессий, но их таким образом не рекламируют. Про них можно снять рекламу, но она должна как-то по-другому выглядеть. И из той необходимости применять насилие к осуждённым, которая действительно в этой профессии, к сожалению, встречается, рекламу делать нельзя. Те, кто это снимал, этого не понимают. Глупый, отталкивающий от этой службы нормальных людей, ролик», — высказал свое мнение правозащитник.
При этом он добавил, что авторы клипа вряд ли намеренно задались целью поглумиться над самим статусом осуждённого, однако сцены для ролика они выбрали крайне неподходящие, добавил Каляпин. Ни о чём, кроме отсутствия вкуса и морали у оперативников ФСИН, это видео, по его словам, не говорит.
«На мой взгляд, там нет смеха над пытками, это просто отсутствие вкуса. Во-вторых, есть там возмутительные вещи: вот лихо заламывают руку осуждённому, яблоко на голову ставят, из арбалета стреляют. На мой взгляд, это даже не глупость, а идиотизм. Там самое страшное, что человек, который это снимал — идиот, он не понимает, чем нужно хвастаться, а чем не нужно. Это весёлое, лихое отношение к применению насилия — просто чья-то поделка на уровне детсадовского непонимания, отсутствия вкуса. При этом, наверное, какие-то деньги на это были ухлопаны. И это было размещено в качестве официального рекламного ролика УФСИН Бурятии. По-моему, это ужасно, и это говорит о низком культурном, моральном уровне», — заключил Каляпин.
Если же говорить о системе наказания в России в целом, культ насилия во ФСИН по-прежнему не редкость. Для решения этой застарелой проблемы необходимо постепенное вовлечение общества и создание общественного контроля, добавил Александр Брод.
«Система ФСИН по-прежнему закрытая, часто даёт сбои, и в ней царит культ жестокости, насилия, неуважения к людям. С этим мы сталкиваемся постоянно. Мы понимаем, что руководство ФСИН стремится решить эти проблемы, но они слишком долго копились, они очень застарелые. И только командами из Москвы и эпизодическими проверками с участием прокуратуры, СК сразу ситуацию не исправишь. Я сторонник последовательного усиления общественного контроля, подключения правозащитников, журналистов, юристов к контактам с ФСИН на региональном уровне, создания действенных наблюдательных комиссий, чтобы осуждённые знали, к кому они могут обратиться. Только таким путём можно будет сделать эту систему гуманной. Конечно, здесь должна быть и переподготовка кадров, и работа духовных деятелей, деятелей культуры с осуждёнными. Но пока что такой культ насилия ещё остаётся», — констатировал Брод.
Добавим, омбудсмен региона направила обращение во ФСИН России и прокурору Бурятии с просьбой проверить содержание клипа. По данным пресс-службы ведомства, ролик был снят для творческого конкурса среди сотрудников. По информации некоторых источников, видео не предназначалось для публикации. Из Instagram его оперативно удалили, однако запись успела разлететься по сети. НСН предлагает читателю ознакомиться с «рекламой» и самостоятельно составить мнение о её художественной ценности и моральных характеристиках авторов и участников данного «произведения».
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