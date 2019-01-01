В СПЧ осудили авторов клипа ФСИН с заламыванием рук заключённому

Позже в пресс-службе УФСИН по Бурятии пояснили цель скандального ролика: он был призван популяризировать прохождение службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы. Однако своими действиями бурятские оперативники рискуют добиться прямо противоположного результата: стиль и детали клипа способны лишь отвратить адекватного человека от подобной службы, заявил в эфире НСН правозащитник и председатель «Комитета против пыток», член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин.

«Есть вещи, из которых не делают рекламу. Есть много хороших, уважаемых профессий, но их таким образом не рекламируют. Про них можно снять рекламу, но она должна как-то по-другому выглядеть. И из той необходимости применять насилие к осуждённым, которая действительно в этой профессии, к сожалению, встречается, рекламу делать нельзя. Те, кто это снимал, этого не понимают. Глупый, отталкивающий от этой службы нормальных людей, ролик», — высказал свое мнение правозащитник.

При этом он добавил, что авторы клипа вряд ли намеренно задались целью поглумиться над самим статусом осуждённого, однако сцены для ролика они выбрали крайне неподходящие, добавил Каляпин. Ни о чём, кроме отсутствия вкуса и морали у оперативников ФСИН, это видео, по его словам, не говорит.

«На мой взгляд, там нет смеха над пытками, это просто отсутствие вкуса. Во-вторых, есть там возмутительные вещи: вот лихо заламывают руку осуждённому, яблоко на голову ставят, из арбалета стреляют. На мой взгляд, это даже не глупость, а идиотизм. Там самое страшное, что человек, который это снимал — идиот, он не понимает, чем нужно хвастаться, а чем не нужно. Это весёлое, лихое отношение к применению насилия — просто чья-то поделка на уровне детсадовского непонимания, отсутствия вкуса. При этом, наверное, какие-то деньги на это были ухлопаны. И это было размещено в качестве официального рекламного ролика УФСИН Бурятии. По-моему, это ужасно, и это говорит о низком культурном, моральном уровне», — заключил Каляпин.