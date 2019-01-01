Ветеран «Альфы» назвал пиар-ходом появление нового видео главы ИГИЛ

«После каждой потери командира ИГИЛ, через определенное время выходит якобы новый командир и проповедует ту же ситуацию, которая была всегда в ИГИЛ. Я не вижу особой роли смены руководства, потому что если говорить об организации, которая была сильна в Сирии, и то, что происходило в Сирии, это, конечно, была реальная ситуация, с которой пытались бороться, и без России ничего не смогли сделать. На сегодняшний момент ИГИЛ как единой организации не существует, и все эти террористы хотят на себя натянуть одеяло, якобы поднять очередной пиар. Я думаю, что это ни к чему не приведет, потому что сейчас действуют разрозненные группы террористов по всему миру, единого руководства от ИГИЛ ожидать в ближайшее время уже не приходится. Сейчас это просто пиар-кампания, не более того», — сказал Сергей Гончаров.

При этом ветеран «Альфы» отметил, что для единого руководства в лице «Исламского государства» аль-Багдади необходимо, чтобы его признали все рассыпные террористические группировки.

Напомним, что ранее ИГ взяло на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке. Во время празднования католической Пасхи в минувшее воскресенье, 21 апреля в трех городах Шри-Ланки произошла серия взрывов. В качестве объектов террористы выбрали дорогие пятизвёздочные отели и католические церкви. По последним данным, в результате трагедии погибли более 320 человек. Пострадали около 500.

