Ветеран «Альфы» назвал пиар-ходом появление нового видео главы ИГИЛ
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» заявил НСН, что после поражения ИГИЛ в Сирии в мире нет единого руководства террористов.
В сети появилось первое за пять лет видео с лидером «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абу Бакром аль-Багдади. Как сообщает Reuters, на новом видео глава ИГ хвалит боевиков, напавших на храмы и отели в Шри-Ланке, и обещает месть за убийства и тюремные заключения своих приверженцев. Абу Бакр аль-Багдади также говорит о боях в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата в Сирии. Последний раз видео с лидером ИГ выходило в июле 2014 года. После этого неоднократно появлялась информация о его болезни или убийстве.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил в эфире НСН, что ничего кроме попытки пиара, появление этого видео не означает (слушайте аудио).
«После каждой потери командира ИГИЛ, через определенное время выходит якобы новый командир и проповедует ту же ситуацию, которая была всегда в ИГИЛ. Я не вижу особой роли смены руководства, потому что если говорить об организации, которая была сильна в Сирии, и то, что происходило в Сирии, это, конечно, была реальная ситуация, с которой пытались бороться, и без России ничего не смогли сделать. На сегодняшний момент ИГИЛ как единой организации не существует, и все эти террористы хотят на себя натянуть одеяло, якобы поднять очередной пиар. Я думаю, что это ни к чему не приведет, потому что сейчас действуют разрозненные группы террористов по всему миру, единого руководства от ИГИЛ ожидать в ближайшее время уже не приходится. Сейчас это просто пиар-кампания, не более того», — сказал Сергей Гончаров.
При этом ветеран «Альфы» отметил, что для единого руководства в лице «Исламского государства» аль-Багдади необходимо, чтобы его признали все рассыпные террористические группировки.
Напомним, что ранее ИГ взяло на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке. Во время празднования католической Пасхи в минувшее воскресенье, 21 апреля в трех городах Шри-Ланки произошла серия взрывов. В качестве объектов террористы выбрали дорогие пятизвёздочные отели и католические церкви. По последним данным, в результате трагедии погибли более 320 человек. Пострадали около 500.
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