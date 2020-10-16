СПЧ спросил Роспотребнадзор о целесообразности ношения перчаток

Фадеев отметил, что ряд специалистов считает, что длительное ношение одноразовых перчаток не защищает от распространения заболеваний, а, напротив, усугубляет размножение вредоносных бактерий и вирусов. Из-за выделения пота на ладонях образуется теплая и влажная среда, в которой микроорганизмы растут быстрее.

Также Фадеев напомнил ,что многие жители страны, особенно пожилые люди, носят средства защиты слишком долго, и поэтому те теряют защитные свойства. В открытом письме Фадеев попросил главу Роспотребнадзора пересмотреть правила об обязательном использовании перчаток, принятые в ряде регионов РФ, а также предусмотреть возможность отказа от использования перчаток для всех, кто не работает в общепите и сфере услуг.

Ранее стало известно, что власти Москвы ужесточат контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в общественном транспорте и запретят пассажирам без масок и перчаток пользоваться наземным транспортом и метро.





