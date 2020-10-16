СПЧ спросил Роспотребнадзор о целесообразности ношения перчаток
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев направил запрос главе Роспотребнадзора Анне Поповой о целесообразности ношения перчаток в общественных местах для граждан, не задействованных в сфере услуг. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СПЧ.
Фадеев отметил, что ряд специалистов считает, что длительное ношение одноразовых перчаток не защищает от распространения заболеваний, а, напротив, усугубляет размножение вредоносных бактерий и вирусов. Из-за выделения пота на ладонях образуется теплая и влажная среда, в которой микроорганизмы растут быстрее.
Также Фадеев напомнил ,что многие жители страны, особенно пожилые люди, носят средства защиты слишком долго, и поэтому те теряют защитные свойства. В открытом письме Фадеев попросил главу Роспотребнадзора пересмотреть правила об обязательном использовании перчаток, принятые в ряде регионов РФ, а также предусмотреть возможность отказа от использования перчаток для всех, кто не работает в общепите и сфере услуг.
Ранее стало известно, что власти Москвы ужесточат контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в общественном транспорте и запретят пассажирам без масок и перчаток пользоваться наземным транспортом и метро.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- На досрочных выборах президента США проголосовало больше 21 млн американцев
- Украина готовит новое разведение сил на линии разграничения в Донбассе
- В Москве умерли еще 56 пациентов с COVID-19
- Азербайджан включил Милонова в список персон нон-грата
- ООН выступила за продление русско-американского договора СНВ-III
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru