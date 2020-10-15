Москвичей без масок и перчаток перестанут пускать в транспорт
Власти Москвы ужесточат контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в общественном транспорте, сообщил столичный Департамент транспорта.
Там со ссылкой на предписание главного санитарного врача Москвы заявили, что теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если те уже оплатили поездку.
«Пассажиры обязаны носить маски и перчатки», - говорится в сообщении. В Дептрансе добавили, что проверки в общественном транспорте станут чаще, к ним привлекут сотрудников правоохранительных органов.
Там также добавили, что сотрудники московского транспорта проходят тест на коронавирус каждый 15 дней, передаёт телеканал "360".
В российской столице в последние дни наблюдается увеличение темпов прироста выявляемых случаев заражения COVID-19. На фоне такой статистики власти Москвы решили перевести на дистанционный формат обучения школьников с 6 по 11 классы, а также попросили бизнес перевести на «удалёнку» до половины сотрудников.
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