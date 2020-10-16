Главврач больницы в Коммунарке раскрыл число ошибочных тестов на COVID-19

Примерно 30% тестов на коронавирус дают ложноотрицательный результат. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» рассказал главный врач московской ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По словам медика, результат теста на наличие коронавирусной инфекции зависит не только от тест-системы. По мнению главврача, важен преаналитический этап диагностики, то есть сам процесс взятия мазка из носоглотки.

Ранее в СМИ сообщали об исследовании французских учёных, которые пытались выяснить причины частых ошибок ПЦР-тестов на коронавирус. Эксперты, проанализировав показатели двух групп пациентов с положительным и отрицательным тестом на COVID-19 при наличии симптомов, обнаружили признаки сильного воспаления в крови всех пациентов из группы с отрицательными тестами. Однако учёные не объяснили, как показатели анализа крови влияют на результаты тестов на COVID-19.

Всего в мире с начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировано 39 млн случаев заражения, 26,9 млн человек выздоровели, 1,1 млн скончались.