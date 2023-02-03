СПЧ предлагает считать утечку данных поводом для замены паспорта

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагает включить утечку персональных данных в список оснований для замены паспорта. Такая инициатива будет направлена в органы власти, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.

На сегодня в качестве оснований для замены удостоверения личности значатся: изменение персональных данных, значительная перемена внешности, утрата или хищение документа, обветшание или повреждение.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости ужесточения наказания за утечки. Минцифры в прошлом году выступило с инициативой введения оборотных штрафов для бизнеса за утечки персональных данных. При этом государственные органы будут исключены из законопроекта.