СПЧ предлагает считать утечку данных поводом для замены паспорта

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагает включить утечку персональных данных в список оснований для замены паспорта. Такая инициатива будет направлена в органы власти, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.

На сегодня в качестве оснований для замены удостоверения личности значатся: изменение персональных данных, значительная перемена внешности, утрата или хищение документа, обветшание или повреждение.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости ужесточения наказания за утечки. Минцифры в прошлом году выступило с инициативой введения оборотных штрафов для бизнеса за утечки персональных данных. При этом государственные органы будут исключены из законопроекта.

Где, с кем, когда: в туротрасли предупредили об утечках из-за электронных путевок

Согласно статистики, в 2022 году количество утечек личных данных в России ощутимо выросло. Только за первые шесть месяцев в сети оказалось доступно 305 информационных баз — почти на 46% больше, чем за тот же период 2021 года.

На прошлой неделе «Яндекс» подтвердил, что в открытый доступ попали фрагменты старых исходных кодов части проектов компании из внутреннего репозитория. В Сети на основании фрагментов появились утверждения, что «умная» колонка «Алиса» этой компании может сама включаться и подслушивать своих пользователей.

Формально «Яндекс» это опровергает. Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что «Алиса» может слушать пользователя даже в выключенном состоянии.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СПЧУтечкаПаспорт
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