СПЧ. Два взгляда на несогласованный митинг 27 июля

Иначе видит события 27 июля Илья Шаблинский, присутствовавший на акции протеста лично. Он выразил сожаление, что мэр столицы Сергей Собянин одобрил действия полиции и назвал произошедшее массовыми беспорядками. Этот шаг градоначальника, по мнению правозащитника, не пойдёт ему на пользу.

«Я был на Тверской, на Большой Дмитровке и отчасти на Трубной. Признаков массовых беспорядков не было — ничего не били, не громили, не ломали. Демонстранты были настроены мирно, если только их не били дубинками. Да, те, кто выходил на проезжую часть, нарушали закон, это надо признать. Власть имела право блокировать подступы к мэрии, это было её право. Но такие безосновательные аресты, на мой взгляд, это нарушение закона. Я сожалею, что Собянин решил сделать своими врагами треть москвичей, а именно это он и сделал», — заверил Шаблинский.

На ближайшую субботу, 3 августа, оппозиция наметила в столице новую несогласованную акцию протеста. Либертарианская партия подавала заявку на проведение митинга на Лубянской площади, однако городские власти предложили ей другую площадку — проспект Сахарова. Организаторы отказались. Позже московские муниципальные депутаты подали заявку на проведение пикетов на Бульварном кольце, но и эта попытка согласовать действия не увенчалась успехом. Илья Шаблинский выразил уверенность, что субботний митинг, несмотря на отсутствие разрешения на его проведение, все-таки состоится и пройдёт спокойно.

«Я полагаю, что акция будет мирная. Всё, что я читал о ней, сводится к тому, что несколько тысяч москвичей хотят прогуляться по Бульварному кольцу. Это ничем не чревато, они имеют на это право. Я знаю, что были поданы заявки на групповые пикеты от кандидата Русаковой. Это тоже выход из тупика — пусть будут пикеты, пусть граждане их видят. Я полагаю, что они должны просто мирно гулять и надеюсь, что так и будет», — сказал правозащитник.