СПЧ. Два взгляда на несогласованный митинг 27 июля
Илья Шаблинский и Александр Брод высказали НСН противоположные точки зрения на проблему выборов в Мосгордуму и дали оценку опросу ВЦИОМ по поводу реакции власти на митинги.
После несогласованной акции протеста 27 июля, которая произошла после отказа в регистрации ряда кандидатов в Мосгордуму из-за нарушений, были задержаны более тысячи участников. При этом большая часть москвичей признала право властей в подобных ситуациях действовать жёстко, но в рамках закона — по данным опроса ВЦИОМ, такую позицию занял 61% опрошенных жителей столицы. Против высказались 26% москвичей.
Расхождение во мнениях на эту проблему возникло и в Совете по правам человека при президенте РФ. НСН обратилась к двум членам СПЧ, чтобы выяснить их взгляды на события 27 июля, и получила совершенно противоположные мнения.
Так, глава комиссии по избирательным правам при Совете президента по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский согласился в эфире НСН с результатами исследования. По его мнению, власти следует защищать те 26% респондентов, которые осудили действия правоохранителей на акции.
«Если бы исследование проводили независимые социологические службы, вероятно, цифры были бы несколько иные. Цифрам ВЦИОМ я не доверяю: они часто выполняют заказы власти. Но тут я готов принять, что большинство, около 50% поддерживают власть, а где-то 30% поддерживают её оппонентов. Но в таком случае, нужно защищать права этих 30% москвичей. Их позицию выражали незарегистрированные кандидаты. На мой взгляд, эти 30% — наиболее информированные, образованные, думающие люди. Их права, с моей точки зрения, безусловно, нарушаются. И московская, и федеральная власть защищают статус-кво. Он означает монополию на власть одной небольшой группы, и, по-моему, это совершенно противоречит принципам правового государства», — заявил Шаблинский.
Россияне хотят стабильности и не приемлют радикализма, который был на акции 27 июля, убеждён коллега собеседника НСН — член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод. По его мнению, акция протеста в Москве больше напоминала события украинского Майдана.
«Что касается несанкционированного митинга, у россиян свежи в памяти печальные уроки Украины, Грузии, Армении и других стран, где были “оранжевые революции”. И у наших граждан выработался иммунитет к этим событиям, поэтому несогласованный митинг, в ходе которого были провокации, насильственные действия в отношении правоохранителей, которых забрасывали камнями, бутылками, распыляли газ, оскорбляли, а сейчас по украинской технологии обнародуются фотографии этих правоохранителей — всё это вызвало неприятие и отождествляется с массовыми беспорядками, попытками дестабилизировать политическую ситуацию. Эта акция воспринимается как радикальная и с оттенком технологий майдана. И это ещё один показатель того, что россияне хотят стабильности и выступают в пользу правового урегулирования конфликтов. Уличная суета, хаос для опрошенных неприемлемы», — заключил Брод.
Иначе видит события 27 июля Илья Шаблинский, присутствовавший на акции протеста лично. Он выразил сожаление, что мэр столицы Сергей Собянин одобрил действия полиции и назвал произошедшее массовыми беспорядками. Этот шаг градоначальника, по мнению правозащитника, не пойдёт ему на пользу.
«Я был на Тверской, на Большой Дмитровке и отчасти на Трубной. Признаков массовых беспорядков не было — ничего не били, не громили, не ломали. Демонстранты были настроены мирно, если только их не били дубинками. Да, те, кто выходил на проезжую часть, нарушали закон, это надо признать. Власть имела право блокировать подступы к мэрии, это было её право. Но такие безосновательные аресты, на мой взгляд, это нарушение закона. Я сожалею, что Собянин решил сделать своими врагами треть москвичей, а именно это он и сделал», — заверил Шаблинский.
На ближайшую субботу, 3 августа, оппозиция наметила в столице новую несогласованную акцию протеста. Либертарианская партия подавала заявку на проведение митинга на Лубянской площади, однако городские власти предложили ей другую площадку — проспект Сахарова. Организаторы отказались. Позже московские муниципальные депутаты подали заявку на проведение пикетов на Бульварном кольце, но и эта попытка согласовать действия не увенчалась успехом. Илья Шаблинский выразил уверенность, что субботний митинг, несмотря на отсутствие разрешения на его проведение, все-таки состоится и пройдёт спокойно.
«Я полагаю, что акция будет мирная. Всё, что я читал о ней, сводится к тому, что несколько тысяч москвичей хотят прогуляться по Бульварному кольцу. Это ничем не чревато, они имеют на это право. Я знаю, что были поданы заявки на групповые пикеты от кандидата Русаковой. Это тоже выход из тупика — пусть будут пикеты, пусть граждане их видят. Я полагаю, что они должны просто мирно гулять и надеюсь, что так и будет», — сказал правозащитник.
Вся история с незарегистрированными кандидатами говорит об их неготовности отстаивать свои права в рамках закона, считает в свою очередь Александр Брод. По его словам, столице есть чему поучиться у Санкт-Петербурга, где оппозиционные кандидаты в муниципальные депутаты смогли отстоять своё право баллотироваться, причем проходил этот процесс достаточно спокойно, мирно и в рамках правового поля.
«Складывается впечатление, что незарегистрированные кандидаты не способны на диалог в правовом поле, не хотят использовать правовые механизмы, не идут в вышестоящие комиссии, в суды, видимо, потому что не чувствуют в себе уверенности и понимают, что их доказательная база на нуле. Поэтому они избрали путь провокаций, шантажа избирательной системы, о чём говорила Элла Памфилова. Кстати, как показала практика по Санкт-Петербургу, муниципальные кандидаты отстаивают свою правоту. В результате: в 3,5 раза больше кандидатов зарегистрировано от партии “Яблоко” по сравнению с 2014 годом — никаких проблем и преград. Зарегистрирован кандидат от “Партии роста”. Свыше 1,5 тысяч самовыдвиженцев. То есть, кандидаты от Санкт-Петербурга показали себя более конструктивными, настойчивыми и через жалобы, суды восстанавливаются. Здесь же, в Москве, совершенно иное — кандидаты показали слабость, радикализм, и это нашло отражение в данных опроса ВЦИОМ», — заключил Брод.
Следует отметить, что выборная кампания в Санкт-Петербурге обещает быть конкурентной: уже на каждый депутатский мандат претендует 3,4 кандидата. Однако назвать борьбу за право участвовать в политической гонке совсем бескровной нельзя: по данным «Фонтанки», за полтора месяца кандидаты попросили признать незаконными 750 решений муниципальных комиссий о недопуске до выборов. Число жалоб, по оценке зампреда Центризбиркома Николая Булаева, «превышает все возможные пределы».
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