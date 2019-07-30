Митрохин прокомментировал решение перепроверить собранные за него подписи
Политик заявил в эфире НСН, что рассчитывает на перепроверку подписей и других снятых кандидатов.
Мосгоризбирком во вторник, 30 июля, принял решение удовлетворить жалобу экс-председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее был снят с выборов в Мосгордуму из-за превышения брака в его подписных листах.
Сам политик в интервью НСН заявил, что предоставил в МГИК доказательства того, что собранные за него подписи являются действительными.
«Я представил абсолютно ясные и четкие доказательства того, что были необоснованно забракованы 233 подписи. Я представил доказательную базу, восемь приложений с конкретными ссылками, почему признание этих подписей недействительными было сфальсифицировано», - сказал Митрохин.
Также политик выразил надежду, что будут перепроверены подписи и других снятых с выборов кандидатов.
«Я надеюсь, что ТИК подойдет к пересчету более внимательно, поскольку один из представителей окружной комиссии сказал, что действительно были ошибки, потому что они же люди. То есть сослался на человеческий фактор. Фактически, частично признали, что действовали неправильно. Хотя с моей точки зрения в их действиях был какой-то умысел сознательный. Я надеюсь, что это станет прецедентом, тем более, что в своем выступлении я сказал, что те заведомые искажения и ошибки, тот же самый человеческий фактор – все это присутствовало и при проверке других кандидатов. Поэтому я призвал на этом основании принять Мосгоризбирком меры для регистрации всех кандидатов, отстраненных от выборов», - заключил Митрохин.
Собеседник НСН также добавил, что неделю назад глава ЦИК России Элла Памфилова заявила ему, что ЦИК предельно объективно подойдет к перепроверке подписей отстраненных кандидатов.
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