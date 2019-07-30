Митрохин прокомментировал решение перепроверить собранные за него подписи

Мосгоризбирком во вторник, 30 июля, принял решение удовлетворить жалобу экс-председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее был снят с выборов в Мосгордуму из-за превышения брака в его подписных листах.

Сам политик в интервью НСН заявил, что предоставил в МГИК доказательства того, что собранные за него подписи являются действительными.

«Я представил абсолютно ясные и четкие доказательства того, что были необоснованно забракованы 233 подписи. Я представил доказательную базу, восемь приложений с конкретными ссылками, почему признание этих подписей недействительными было сфальсифицировано», - сказал Митрохин.