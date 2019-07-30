Опрос о президенте РФ после 2024 года - от рейтинга обожания до рейтинга безальтернативности

По мнению Марата Баширова, данные опроса «Левада-центра» более интересны экспертному сообществу, нежели действующей власти. Однако в Кремле стоило бы обратить на эту статистику внимание, особенно на 38 процентов нежелающих видеть Путина президентом после 2024 года, заметил в эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

«Путин всегда был политиком с очень небольшим антирейтингом. Последние года два эта ситуация начинает меняться в невыгодную для президента сторону, а политику как спортсмену нужно уходить вовремя на пике карьеры, на пике популярности. Тогда, когда тебя поддерживает еще больше половины населения, потому что таким образом можно обеспечить транзит спокойно и безболезненно, можно обеспечить преемственность, можно на самом деле совместить стабильность с развитием. Наверное, то, что увеличивается количество критически настроенных людей, должно стать поводом для раздумья. В таком случае генератором перемен должен стать сам лидер, либо надо подбирать представителя другого политического поколения, молодого энергичного, который мог бы обеспечить преемственность линии, преемственность курса и стать президентом после 2024 года», — рассказал политолог.

При этом Константин Калачёв заметил, что авторитет Путина по-прежнему высок, он – самый популярный политик в стране и это не требует подтверждения регулярными соцопросами. Тем не менее, качество по-прежнему высокого рейтинга президента несколько изменилось за последний год, добавил собеседник НСН.

«Этот рейтинг уже не тот рейтинг обожания, который был раньше. Есть рейтинг надежды, есть рейтинг результата, есть рейтинг обожания, а есть рейтинг безальтернативности. Я думаю, что качество этого рейтинга несколько иное, чем было до президентских выборов, когда еще были надежды на то, что внутренняя повестка развития станет главной доминантой президента, а не внешнеполитические вопросы, которыми он так сильно увлечен», — сказал Калачёв.

Напомним, что ранее издание Bloomberg предложило несколько теорий того, как Путин может сохранить власть после 2024 года.

