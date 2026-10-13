Не хотят терять: Какие страны Европы выдают визу россиянам

Против отмены виз выступают Франция, Испания, Италия, Греция и даже Германия, рассказал в пресс-центре НСН Александр Осауленко.

Процент отказа в выдаче шенгенских виз российским туристам не превышает даже 10%, заявил в пресс-центре НСН глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

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«Настроение по отношению к российским туристам не везде критичное. Все прекрасно понимают, что рано или поздно ситуация стабилизируется и мы будем восстанавливать турпотоки. Против отмены виз выступают Франция, Испания, Италия, Греция и даже Германия. Мы, безусловно, видим, что в перспективе российский турист — это тот сегмент, который терять нельзя. Да, есть определённые моменты, усложняющие получение виз. Если раньше выдавали мультивизы, то теперь — разовые. Раньше визу можно было получить за три‑пять дней, а сегодня на это уходит от двух недель до месяца. Процент отказов не превышает 10%», — сказал собеседник НСН.

Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что россияне продолжают искать способы путешествовать в европейские страны, несмотря на визовые, финансовые и прочие барьеры, но планы Еврокомиссии по ужесточению правил выдачи шенгенских виз могут полностью перекрыть россиянам въезд в Европу.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Лиходеев
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