Не хотят терять: Какие страны Европы выдают визу россиянам
Против отмены виз выступают Франция, Испания, Италия, Греция и даже Германия, рассказал в пресс-центре НСН Александр Осауленко.
Процент отказа в выдаче шенгенских виз российским туристам не превышает даже 10%, заявил в пресс-центре НСН глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
«Настроение по отношению к российским туристам не везде критичное. Все прекрасно понимают, что рано или поздно ситуация стабилизируется и мы будем восстанавливать турпотоки. Против отмены виз выступают Франция, Испания, Италия, Греция и даже Германия. Мы, безусловно, видим, что в перспективе российский турист — это тот сегмент, который терять нельзя. Да, есть определённые моменты, усложняющие получение виз. Если раньше выдавали мультивизы, то теперь — разовые. Раньше визу можно было получить за три‑пять дней, а сегодня на это уходит от двух недель до месяца. Процент отказов не превышает 10%», — сказал собеседник НСН.
Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что россияне продолжают искать способы путешествовать в европейские страны, несмотря на визовые, финансовые и прочие барьеры, но планы Еврокомиссии по ужесточению правил выдачи шенгенских виз могут полностью перекрыть россиянам въезд в Европу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Назад к национальным интересам: Почему ЕС жмет на «стоп-кран»
- В правительстве отметили стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива
- С театра Кадышевой взыскали 100 тысяч рублей в пользу РАО
- В Приморье в четыре раза нарастили торговлю с Китаем
- Омбудсмен раскрыл, что повлияло на всплеск запросов в банки о должниках
- Таиланд, Египет и Вьетнам: Куда поехать отдыхать на Новый год
- Туристов предупредили о нюансах страховки от плана «Ковер»
- Мельникова, Калмыкова и Листунова пропустят ЧМ по гимнастике из-за невыдачи виз
- Фотогентство Getty Images станет банкротом из-за ИИ
- Российские туристы стали бронировать туры в «последнюю секунду»