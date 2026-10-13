«Дешевле Москвы?»: Почему российские туристы не отказались от Парижа
Франция иногда до сих пор выдает пятилетние шенгенские визы — это не массовая практика, но такие случаи бывают, сказал в пресс-центре НСН Антон Лаврухин.
За несколько лет мы уже привыкли к тому, что увеличилось время ожидания визы — нужно просто подавать документы заранее, рассказал в пресс-центре НСН коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.
«У нас из европейских стран по‑прежнему в топе Франция и Италия. Каждый день фиксируются бронирования в Париж и Милан. За несколько лет мы уже привыкли к тому, что увеличилось время ожидания визы — нужно просто подавать документы заранее. Осенью или в феврале (в низкие сезоны) заявки иногда рассматривают даже быстрее, чем за три недели. Франция иногда до сих пор выдает пятилетние шенгенские визы — это не массовая практика, но такие случаи бывают. В Италии почти отсутствуют отказы, если все справки собраны и приложены. До последнего времени высоким спросом пользовалась Венгрия. Испания входит в топ визовых центров, которые продолжают выдавать визы россиянам. Для любителей Европы среди россиян, по сути, ничего не поменялось: нужно лишь подавать документы чуть раньше, а также учитывать, что консульский сбор немного вырос. В связи с тем, что курс пошёл вниз, во Франции сейчас можно выгодно бронировать отели — они стоят дешевле, чем в Москве», — сказал собеседник НСН.
Франция, Италия, Греция и Испания оказались наиболее лояльны к российским туристам в плане выдачи виз, заявил ранее в пресс-центре НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
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