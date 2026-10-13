Овечкину подарили пожизненный билет в ночной клуб в Вашингтоне

Владельцы вашингтонского ночного клуба «9:30 Club» подарили российскому хоккеисту Александру Овечкину пожизненный билет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Уточняется, что таким образом легендарное заведение, в котором выступали Боб Дилан, Red Hot Chili Peppers и другие, отметило 930-ю шайбу, забитую нападающим «Вашингтон Кэпиталз» в «регулярках» лиги.

Историческое событие произошло в матче столичного клуба против «Сиэтл Кракен». При этом «Вашингтон» в итоге проиграл со счётом 5:3.

Ранее 41-летний Овечкин заявил, что сезон 2026-27 станет для него последним в НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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