Овечкину подарили пожизненный билет в ночной клуб в Вашингтоне
Владельцы вашингтонского ночного клуба «9:30 Club» подарили российскому хоккеисту Александру Овечкину пожизненный билет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Уточняется, что таким образом легендарное заведение, в котором выступали Боб Дилан, Red Hot Chili Peppers и другие, отметило 930-ю шайбу, забитую нападающим «Вашингтон Кэпиталз» в «регулярках» лиги.
Историческое событие произошло в матче столичного клуба против «Сиэтл Кракен». При этом «Вашингтон» в итоге проиграл со счётом 5:3.
Ранее 41-летний Овечкин заявил, что сезон 2026-27 станет для него последним в НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Назад к национальным интересам: Почему ЕС жмет на «стоп-кран»
- В правительстве отметили стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива
- С театра Кадышевой взыскали 100 тысяч рублей в пользу РАО
- В Приморье в четыре раза нарастили торговлю с Китаем
- Омбудсмен раскрыл, что повлияло на всплеск запросов в банки о должниках
- Таиланд, Египет и Вьетнам: Куда поехать отдыхать на Новый год
- Туристов предупредили о нюансах страховки от плана «Ковер»
- Мельникова, Калмыкова и Листунова пропустят ЧМ по гимнастике из-за невыдачи виз
- Фотогентство Getty Images станет банкротом из-за ИИ
- Российские туристы стали бронировать туры в «последнюю секунду»