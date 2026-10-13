Путин обсудил с президентом ОАЭ договоренности с Трампом по дизелю

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайяном договорённости с главой Белого дома Дональдом Трампом относительно поставок дизельного топлива из РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Также в ходе телефонного разговора политики затронули тему дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Москвы и Абу-Даби, которое носит стратегический и взаимовыгодный характер.

«Кроме того, обсуждались перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива», - говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп назвал верным решение заключить с Россией сделку по дизелю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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