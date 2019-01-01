Состав преступления для хабаровского губернатора

Еще одно уголовное дело возбуждено в связи с трагическими событиями в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четверо детей. В халатности подозревается начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. В июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. Но не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить нарушения, - сообщает Следственный комитет России. Пожар произошел в ночь на вторник, когда в палаточном лагере находились 189 детей. Сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать электрообогреватель. В рамках расследования, которое ведет центральный аппарат СКР, задержаны директор лагеря и глава организации – владельца.

В связи со вскрытыми нарушениями в работе детского лагеря к надзорным органам появляется очень много вопросов, - заявила на пресс-конференции в НСН сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова.

«Меры безопасности были не соблюдены. Обнаружены серьезные нарушения. Лагерь, как таковой, в официальных источниках не значился. Изначально эти палатки использовались для встреч совершеннолетних людей в формате бизнес-форумов. В этом году никаких заявок о размещении палаточного лагеря для детей не было. Вопросы задаются в первую очередь проверяющим органам, Пожарнадзору, Роспотребнадзору».

Куда больше вопросов к губернатору, - возразил сенатору президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. В действиях главы региона Сергея Фургала он видит состав преступления:

«На селекторном совещании губернатора с правительством региона он как с луны свалился, ничего не знает, спрашивает - что у нас там происходит? Это говорит о некомпетентности. Я считаю, что есть состав преступления в деяниях губернатора. Есть закон о гарантиях прав ребенка в РФ, которые регламентирует право на отдых и оздоровление детей. Это подразумевает ответственность органов исполнительной власти в части организации и безопасности этого отдыха. И когда власть говорит, что они не знали, не ведали, это говорит об ответственности. Губернатор знает и понимает об опасности, так что здесь состав преступления – ненадлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшие смерть по неосторожности».

«Государство вообще должно объявить монополию на организацию детского летнего отдыха», - заявила в пресс-центре НСН сенатор Грешнякова.

И что это изменит? Да ничего. Ничего, до тех пор, пока закон не будет соблюдаться всеми, от губернатора до пожарного инспектора и директора лагеря.

