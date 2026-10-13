Российские туристы стали бронировать туры в «последнюю секунду»
13 октября 202615:49
Александра Веснина
Выездной турпоток увеличился примерно на 10% за год, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Арутюнов.
Генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал в пресс-центре НСН, что в индустрии наметился тренд на поздние бронирования туров.
«Я бы советовал сохранять оптимизм. Выездной поток увеличился примерно на 10%. Возвращаются ОАЭ, так что есть надежда, что выездной турпоток вырастет ещё сильнее. Самый заметный эффект от нестабильной геополитической ситуации — поздние бронирования. Если раньше говорили "last minute", то сейчас говорят "last second". С другой стороны, это имеет и положительный момент: мы можем получить специальные цены за неделю‑две до начала тура», — сказал собеседник НСН.
Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал в пресс-центре НСН, что Россия выпадает из топ‑5 направлений по объему продаж по причинам, далеко не все из которых могут как-то решить туроператоры.
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