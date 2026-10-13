В Подмосковье женщина с ребенком погибли из-за упавшего на легковушку самосвала

По данным полиции, трагедия произошла в Домодедово. По предварительной информации, водитель самосвала КамАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание на легковушку, в которой находились 33-летняя женщина-водитель и её 6-летний сын.

«В результате ДТП женщина-водитель легковушки и ребенок погибли на месте», - говорится в сообщении.

Ранее три человека погибли и ещё четверо пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

