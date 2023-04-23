Спасатели предупредили о штрафах за жарку шашлыков

Приготовление шашлыков и разведение огня на открытой местности вне специально оборудованных мест на территории Московской области может грозить штрафом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

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Речь идет о сумме в 5-15 тысяч рублей. Мясо разрешается готовить только в специально оборудованных местах. Должностным лицам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 400 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, жарить шашлыки на даче теперь можно в пяти метрах от любых зданий, а также сооружений, к которым относятся колодцы, заборы и деревья, сообщает «Радиоточка НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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