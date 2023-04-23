Спасатели предупредили о штрафах за жарку шашлыков
Приготовление шашлыков и разведение огня на открытой местности вне специально оборудованных мест на территории Московской области может грозить штрафом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
Речь идет о сумме в 5-15 тысяч рублей. Мясо разрешается готовить только в специально оборудованных местах. Должностным лицам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 400 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, жарить шашлыки на даче теперь можно в пяти метрах от любых зданий, а также сооружений, к которым относятся колодцы, заборы и деревья, сообщает «Радиоточка НСН.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 030 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 414 / сут.
- Спасатели предупредили о штрафах за жарку шашлыков
- Президент Бразилии объяснил слова о мире на Украине
- Вильфанд: прогнозируется сложная ситуация с половодьем на реках Обь, Енисей и Лена
- В США заявили, что Китай блокирует Тайвань, после чего ударит ракетами
- Экс-советник Кучмы предрек Зеленскому проблемы
- СМИ: Байден должен убедить сторонников, что готов к переизбранию физически
- Куба может ввести платежи картами «Мир» в 2023 году
- В Турции заявили, что Вашингтон пытается создать террористическое государство
- Массовая автоавария с розливом топлива произошла в Астрахани
- СМИ: украинская армия рискует попасть в окружение во время контрнаступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru