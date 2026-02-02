ВС России освободили Придорожное в Запорожской области

Армия России освободила село Придорожное в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Территорию взяли под контроль силы группировки войск «Восток». Военные продвинулись в глубину обороны противника, пишет RT.

«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное», - отметили в министерстве.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над населенными пунктами Сухецкое в Донецкой Народной Республике и Зеленое в Харьковской области.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:МинобороныСпецоперацияВооруженные Силы РФ

