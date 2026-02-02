В мэрии Орска рассказали о погибших при крушении самолета
Инструктор и курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации погибли при крушении учебного самолета в Орске. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на мэрию города.
Ранее СМИ сообщили, что в Орске разбился учебный борт. Позднее инцидент подтвердило МЧС. Погибли три человека, пишет RT.
Как отметили в мэрии, самолет ДА-40 потерпел крушение при проведении учебно-тренировочных полетов.
«На борту находились инструктор и двое курсантов», - говорится в сообщении.
Причины ЧП установит специально созданная комиссия.
Как сообщает Центральное МСУТ Следственного комитета, начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
