В мэрии Орска рассказали о погибших при крушении самолета

Инструктор и курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации погибли при крушении учебного самолета в Орске. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на мэрию города.

Ранее СМИ сообщили, что в Орске разбился учебный борт. Позднее инцидент подтвердило МЧС. Погибли три человека, пишет RT.

Как отметили в мэрии, самолет ДА-40 потерпел крушение при проведении учебно-тренировочных полетов.

«На борту находились инструктор и двое курсантов», - говорится в сообщении.

Причины ЧП установит специально созданная комиссия.

Как сообщает Центральное МСУТ Следственного комитета, начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

