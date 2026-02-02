Американская джазовая певица Самара Джой с релизом «Portrait» получила награду за лучший джазовый альбом на премии «Грэмми». В 2023 году певица уже получала столь же престижную награду в категории «Лучший новый исполнитель», став второй джазовой певицей, удостоенной этого титула. Новик заметил, что Джой талантлива, но слишком безупречна с технической точки зрения.

«В целом с результатами премии я согласен. С моей точки зрения Самара Джой прекрасна, профессиональна, эрудирована, талантлива, но прямо без изъянов. Все-таки в современном мире, в котором нас окружает безупречный с технической точки зрения искусственный интеллект, хочется больше чего-то человеческого. В Самаре Джой при всем моем преклонении перед ее талантами, заслугами, умениями, эрудицией, мне лично хотелось бы чуть больше человеческого. Хулиганства у нее достаточно, не хватает какого-то микроизъяна, в который можно было бы влюбиться. Сейчас для меня она похожа на идеальное человеческое воплощение искусственного интеллекта. Хочется чего-то необъяснимого и волшебного. Это всегда человеческая черта – чудо, которое состоит из ошибки и божественности», - заметил музыкант.