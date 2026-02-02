Нужен микроизъян: Билли Новик сравнил обладательницу «Грэмми» Самару Джой с ИИ

Американская джазовая певица Самара Джой - безупречно талантливая, но именно это мешает ей влюблять в себя слушателей, сказал НСН Билли Новик.

Самара Джой настолько безупречна с технической точки зрения, что ее можно назвать человеческим воплощением искусственного интеллекта, заявил в беседе с НСН лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новик.

Американская джазовая певица Самара Джой с релизом «Portrait» получила награду за лучший джазовый альбом на премии «Грэмми». В 2023 году певица уже получала столь же престижную награду в категории «Лучший новый исполнитель», став второй джазовой певицей, удостоенной этого титула. Новик заметил, что Джой талантлива, но слишком безупречна с технической точки зрения.

«В целом с результатами премии я согласен. С моей точки зрения Самара Джой прекрасна, профессиональна, эрудирована, талантлива, но прямо без изъянов. Все-таки в современном мире, в котором нас окружает безупречный с технической точки зрения искусственный интеллект, хочется больше чего-то человеческого. В Самаре Джой при всем моем преклонении перед ее талантами, заслугами, умениями, эрудицией, мне лично хотелось бы чуть больше человеческого. Хулиганства у нее достаточно, не хватает какого-то микроизъяна, в который можно было бы влюбиться. Сейчас для меня она похожа на идеальное человеческое воплощение искусственного интеллекта. Хочется чего-то необъяснимого и волшебного. Это всегда человеческая черта – чудо, которое состоит из ошибки и божественности», - заметил музыкант.

Как добавил собеседник НСН, искусственный интеллект сегодня способен создать джазовую композицию, но нейросети в целом не угрожают жанру.

«Искусственный интеллект – вообще главный вызов человечества. Удивительно, но он справляется даже с джазом. Я никогда не думал, что это возможно. Однако для меня это удивление, в меньшей степени – угроза. Все-таки джаз – камерная вещь, тут далеко на искусственном интеллекте не уедешь. ИИ угроза в плане создания саундтреков и прочего. Но джаз – это живое искусство здесь и сейчас в камерном помещении. Думаю, джазмены - единственные, кто в этой мясорубке имеют шансы выжить. Чтобы джаз стал массовым и некамерным, в нем должна появиться примитивность, а это практически взаимоисключающие понятия. Поэтому джазу мало что угрожает. Джаз – то же что шахматы, которые продержались тысячелетия. Всегда остается процент людей, для которых решать сложные задачи – удовольствие», - сказал Новик.

Ранее певица Бьянка в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустила, что нейросеть никогда не сможет заменить джаз и таких джазовых исполнителей, как, к примеру, Нина Симон, поскольку для этого необходимы душа и талант.

ФОТО: AP/TASS
