Омбудсмен Володарский предложил привлечь ИИ к самоконтролю школьников

Искусственный интеллект необходимо привлекать для самоконтроля школьников, кроме того, следует создать электронные образовательные паспорта, сказал НСН Амет Володарский.

Отменять домашние задания для школьников не стоит, однако необходимо внедрять в систему искусственный интеллект (ИИ) для самоконтроля учеников. Об этом НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

В условиях развития ИИ школьные домашние задания потеряли всякий смысл. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на открытии Январских экспертных диалогов, трансляция доступна в соцсети «ВКонтакте». Володарский предложил подключить ИИ к самоконтролю ребенка.

Заслуженный учитель призвал не блокировать задания ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет

«Я согласен с Орешкиным, но полностью отменять домашние задания было бы неправильно. Нужен определенный переходный период, когда мы переводим систему домашних заданий в самоконтроль по освоенному материалу. То есть домашние задания должны перейти в режим, когда ребенок может проверить сам себя с помощью искусственного интеллекта. ИИ должен дать ему рекомендации по устранению пробелов. Сегодня уже есть технические возможности для перехода на такую систему контроля, и во многих странах мира об этом задумываются. Тут возникает второй вопрос — у человека должен формироваться электронный образовательный паспорт, портфолио достижений, начиная с детского сада, которое способно заменить ЕГЭ. С помощью этого портфолио и ИИ возможно набрать определенное количество баллов, которое могло бы быть раскрыто для вузов при поступлении», — сказал Володарский.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минпросвещения России подготовило проект закона, запрещающий распространение готовых школьных домашних заданий, ответов на тесты ЕГЭ и ОГЭ, а также решений к заданиям всероссийской олимпиады школьников.

