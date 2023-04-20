Дачникам рассказали, за что их могут оштрафовать на майских праздниках
В этом году начали действовать новые пожарные нормы, которые касаются садовых участков, сказала НСН Мария Свиридова.
Жарить шашлыки на даче теперь можно в пяти метрах от любых зданий, а также сооружений, к которым относятся колодцы, заборы и деревья, заявила юрист Мария Свиридова в беседе с НСН.
Близится активный дачный сезон, майские праздники, когда многие уедут за город. Свиридова напомнила россиянам о штрафах, которые они могут получить за несоблюдение мер пожарной безопасности.
«В этом году обновились пожарные нормы, которые касаются садовых участков. Требования предъявлены к установке мангалов, сжиганию мусора, листвы в закрытых бочках. Раньше норматив был такой, что большинство владельцев участков не могли его соблюдать. Теперь мангалы должны стоять в пяти метрах от зданий, а также сооружений к которым относятся колодцы, заборы. Костры можно разводить на расстоянии семи метров от зданий и в 50 метрах от хвойного леса. Штрафы зависят от ситуации. Для юридических лиц максимальный до 300 тысяч рублей, а для физических – до 20 тысяч. Также в СНТ запретили мыть и ремонтировать машины. Можно получить штраф до 20 тысяч рублей. Нельзя также жечь пластик, резину», - сказала Свиридова.
Ранее экс-депутат Госдумы, глава «Московского союза садоводов» Андрей Туманов назвал закон о разведении кур и кроликов на садовых участках юридической казуистикой и пустым балабольством.
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