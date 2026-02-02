Chanel подала заявку на регистрацию в РФ товарного знака
2 февраля 202612:47
Компания Chanel подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.
Отмечается, что в ведомство обратился заявитель «Шанель САРЛ». Заявка была подана в январе текущего года.
Chanel хочет продавать под своим товарным знаком наборы маникюрных и педикюрных инструментов, пинцеты для бровей, машины для раскроя ткани и отделки кожи.
Ранее компания Jimmy Choo зарегистрировала в РФ товарный знак «Джимми Чу».
