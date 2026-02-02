Chanel подала заявку на регистрацию в РФ товарного знака

Коммунальные службы Москвы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада В Москве задержали курьера мошенников, которые похитили у москвички 2 млн рублей Более 32 тыс. онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило в 2025 году Масштабное благоустройство «Лужников» продолжается в столице В метро стартует восьмой сезон проекта «Музыка в метро»