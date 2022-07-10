Стало известно, что может испортить вкус шашлыка

По его словам, металлические поверхности, которые соприкасаются с мясом, не должны быть покрыты жиром и гарью, иначе вкус шашлыка может разочаровать. Нагар, который образуется на шампурах и решетке, обладает «неприятными свойствами».

Эксперт советует тщательно очищать все металлические предметы, которые используются при приготовлении мяса.

Напомним, на территории Москвы и Санкт Петербурга разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением.

