Стало известно, что может испортить вкус шашлыка
Вкус шашлыка можно испортить, если не позаботиться о решетках и шампурах, сообщает радио Sputnik со ссылкой на автора и ведущего программы «Живая еда» Сергея Малоземова.
По его словам, металлические поверхности, которые соприкасаются с мясом, не должны быть покрыты жиром и гарью, иначе вкус шашлыка может разочаровать. Нагар, который образуется на шампурах и решетке, обладает «неприятными свойствами».
Эксперт советует тщательно очищать все металлические предметы, которые используются при приготовлении мяса.
Напомним, на территории Москвы и Санкт Петербурга разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- Стало известно, что может испортить вкус шашлыка
- Пушков выступил с предупреждением для лидеров Запада
- За сутки в России выявили более 3,5 тысяч новых случаев COVID-19
- Семья отравилась газом в Краснодаре
- Зеленский объяснил увольнение ряда украинских послов
- СМИ: девушек накачали наркотиками на вечеринке с участием Шольца
- На Украине встревожены отставкой Джонсона
- В Подмосковье испытали космический аппарат «Луна-25»
- Канада объявила о планах по расширению антироссийских санкций
- В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru