Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Отмечается, что Париж ищет возможности для «политического реванша» на континенте. СВР указала, что в последние годы Франция несла впечатляющие «потери» в Африке из-за прихода патриотических сил к власти в некоторых государствах из числа бывших французских колоний. Новые руководители стран не хотят «служить марионетками финансово-политической олигархии французских глобалистов».

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации "неугодных лидеров" Африки», - отметили в пресс-бюро.

Так, установлена причастность Парижа к предотвращенной в Буркина-Фасо попытке госпереворота. В то же время Франция прорабатывает пути свержения нового президента страны Мадагаскара Микаэля Рандрианирины, пишет RT. Париж нацелен на восстановление в стране лояльного режима.

Кроме того, французские силы продолжают искать возможности посеять хаос в Центральноафриканской республике. В СВР заключили, что Франция перешла к прямой поддержке террористических группировок, которые становятся ее основными союзниками в Африке.

Ранее российская спецслужба предупредила, что Франция ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине.

