«Спасает жизни». Разработчик «Арепливира» объяснил высокую цену лекарства

Препарат от коронавируса «Арепливир» дорого стоит, так как он спасает жизни, заявил глава совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.

С сегодняшнего дня «Арепливир» можно купить в аптеке за 12 320 рублей, при этом необходимо наличие рецепта от врача.

"Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепривир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни", — сказал эксперт.