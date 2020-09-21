«Спасает жизни». Разработчик «Арепливира» объяснил высокую цену лекарства
Препарат от коронавируса «Арепливир» дорого стоит, так как он спасает жизни, заявил глава совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.
С сегодняшнего дня «Арепливир» можно купить в аптеке за 12 320 рублей, при этом необходимо наличие рецепта от врача.
"Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепривир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни", — сказал эксперт.
По его словам, за всю историю применения этого лекарства ни одному пациенту не понадобился аппарат ИВЛ.
Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН высказался за обеспечение малоимущих лекарством от коронавируса за государственный счет.
По его словам, выгоднее бесплатно раздать препарат нуждающимся, чем вводить новые ограничительные меры, которые нанесут серьезный удар по экономике.
Парламентарий заявил о готовности обсудить этот вопрос с правительством.
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