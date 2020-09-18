В Госдуме высказались за бесплатную раздачу «Арепливира» малоимущим

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН высказался за обеспечение малоимущих лекарством от коронавируса за государственный счет.



Рекомендованная розничная цена отечественного лекарства «Арепливир» от COVID-19 оказалась выше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как сообщил руководитель компании, выпускающей препарат, Андрей Младенцев, он будет стоить 12 320 рублей. Между тем МРОТ сейчас составляет 12 130 рублей.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН высказался за обеспечение малоимущих лекарством от коронавируса за государственный счет.

«Лекарство дорогое. Все меры профилактики для тех граждан, кто не может оплатить сам, должны быть за счет государства. Пандемия и ограничительные меры наносят самый серьезный удар по экономике России. Поэтому выгоднее затратить деньги из бюджета, обеспечить людей лекарствами и не дать эпидемии разрастаться, чем потом закрывать на карантин, вводить ограничительные меры. Это наносит серьезный удар по экономике, на глазах рушится малый и средний бизнес», - пояснил Нилов.

Парламентарий заявил о готовности обсудить этот вопрос с правительством.

Минздрав одобрил препарат «Арепливир» для лечения коронавируса

«У нас ожидается правительственный час с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым. Хотя запрос ближе министерству здравоохранения, но обеспечение социально незащищенных групп лекарствами от коронавируса – это мера поддержки и социальной защиты. В рамках встречи фракции с министром и на правительственном часе, полагаю, этот вопрос следует обсудить», - добавил он.

Отметим, что «Арепливир» может появиться в некоторых аптеках уже 21 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ярослав НиловГосдумаКоронавирусЛекарства
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