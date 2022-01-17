«Спасает от смерти»: Профессор разрешил прививаться во время вспышки «омикрона»
«Спутник V» защищает от «омикрона» слабее, чем от других штаммов, но спасает от смерти и тяжелой болезни, сказал НСН Анатолий Альтштейн.
Прививка от коронавируса в период роста заболеваемости новым штаммом «омикроном» не увеличивает риск заболеть, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее эксперты подсчитали, что пик заболеваемости «омикроном» в России может произойти 22 января. Как отмечают «Ведомости», с 5 февраля выход на пик заражений новым штаммом будет очевиден и по официальной статистике.
«Да, абсолютно стоит вакцинироваться, потому что непонятно, сколько это продлится, и нужно защищаться иммунитетом от плохих последствий. Если в период между первой и второй прививкой человек заразится, ничего дополнительно плохого от вакцинации с ним не будет, а наоборот – даже одна инъекция вакцины может защитить его от болезни и смерти. Имеет смысл и вакцинироваться, и ревакцинироваться, независимо от той заболеваемости, которая сейчас есть», - сказал Альтштейн.
По его словам, вакцина «Спутник V» слабее защищает от «омикрона», чем от других штаммов, но позволяет избежать смерти и тяжелой болезни.
«"Спутник" довольно слабо защищает от заражения "омикроном". Он защищает, но слабее, чем от "дельты" и других штаммов. При этом он хорошо снимает возможность тяжело заболеть и умереть. В этом смысл действия вакцины при "омикроне"», - разъяснил профессор.
При этом Альтштейн призвал не называть «омикрон» «живой вакциной», а переболевшим посоветовал прививаться.
«Называть вирус "живой вакциной" не нужно. Штамм вируса, который ходит, это не вакцина. Мы не можем точно на глаз оценить иммунитет человека, который переболел, но через шесть месяцев после перенесенного заболевания нужно вакцинироваться», - указал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» и другие штаммы могут стать «живой вакциной», если человек перенес заболевание «на ногах». При этом он отметил, что осложнения от «живой вакцины» бывают разные, вплоть до летальных исходов.
Накануне на 43-м году жизни умер киноактер Иван Рудаков, находившийся в реанимации на аппарате ИВЛ. У него были проблемы с сердцем и легкими. Как сообщили родители артиста, все это стало последствиями перенесенного летом коронавируса.
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