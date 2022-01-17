«Спасает от смерти»: Профессор разрешил прививаться во время вспышки «омикрона»

Прививка от коронавируса в период роста заболеваемости новым штаммом «омикроном» не увеличивает риск заболеть, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее эксперты подсчитали, что пик заболеваемости «омикроном» в России может произойти 22 января. Как отмечают «Ведомости», с 5 февраля выход на пик заражений новым штаммом будет очевиден и по официальной статистике.