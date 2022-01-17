«Чуда не случилось». Скончался актер сериала «Кухня» Иван Рудаков
На 43-м году жизни умер российский актер кино Иван Рудаков, сообщает телеканал «360».
«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — написали на странице в социальной сети Facebook его родители.
Ранее родные актера сообщили, что он находится в реанимации в больнице № 57 Москвы и был помещен на ИВЛ. У мужчины наблюдались проблемы с сердцем и легкими. Как сообщили родители артиста, все это стало последствиями перенесенного летом коронавируса.
Иван Рудаков после окончания школы поступил на курсы актерского мастерства под управлением Всеволода Шиловского. В 2005 году начал сниматься в кино. Всего фильмография актера насчитывает 44 киноленты. Среди наиболее известных работ - сериалы «Кухня» и «Склифосовский».
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