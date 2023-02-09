Перевозчики жалуются на перегрузку пропускных пунктов на границе
Кроме электронной очереди на пропускных пунктах нужно создавать условия для водителей, сказал НСН Владимир Матягин.
Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН заявил, что пропускные пункты в Забайкальском крае, Верхнем Ларсе не справляются с грузопотоком.
Госдума приняла в третьем чтении поправки, регулирующие движение транспорта через границу России, сообщается на сайте нижней палаты. Документ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска, «в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы». Требование касается только проезда грузовиков. Закон может вступить в силу 1 сентября 2023 года. Матягин поддерживает электронную очередь, но указывает, что многие пункты пропуска не справляются с нагрузкой.
«Нужны расширять возможности приграничных пунктов пропуска, таможенных зон пропуска. У нас с китайского направления пошел очень большой грузопоток, а пропускная способность старая. Новые направления – Верхний Ларс, остальные направления на Турцию, Иран, Азербайджан тоже не могут справиться с большим грузопотоком. У нас есть проблемы и на новых территориях. Между Ростовской областью и ДНР люди больше суток стоят, очереди 20-30 километров. Я лично на легковой машине стоял 7 часов. Машины на двухполюсной трассе вставали в шесть рядов. Обращались в правительство, Госдуму, в ДНР», - сказал Матягин.
Собеседник НСН отметил, что электронные очереди на пунктах пропуска уже есть в России.
«Сама по себе электронная очередь не нова. Со стороны Ленинградской области на финской границе она действует уже несколько лет. Это помогает спланировать время», - отметил Матягин.
Ранее Матягин в разговоре с НСН заявил, что решение запретить российским перевозчикам регистрироваться в Казахстане для беспрепятственных поездок в Европу может привести к запрету казахам вести бизнес в России.
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