Перевозчики жалуются на перегрузку пропускных пунктов на границе

Госдума приняла в третьем чтении поправки, регулирующие движение транспорта через границу России, сообщается на сайте нижней палаты. Документ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска, «в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы». Требование касается только проезда грузовиков. Закон может вступить в силу 1 сентября 2023 года. Матягин поддерживает электронную очередь, но указывает, что многие пункты пропуска не справляются с нагрузкой.

«Нужны расширять возможности приграничных пунктов пропуска, таможенных зон пропуска. У нас с китайского направления пошел очень большой грузопоток, а пропускная способность старая. Новые направления – Верхний Ларс, остальные направления на Турцию, Иран, Азербайджан тоже не могут справиться с большим грузопотоком. У нас есть проблемы и на новых территориях. Между Ростовской областью и ДНР люди больше суток стоят, очереди 20-30 километров. Я лично на легковой машине стоял 7 часов. Машины на двухполюсной трассе вставали в шесть рядов. Обращались в правительство, Госдуму, в ДНР», - сказал Матягин.