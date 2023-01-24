Депутат Москвичев объяснил поправки о проезде через границу России

Поправки вносятся для регуляции грузовых автомобильных перевозок, чтобы исключить очереди на границе, сказал НСН парламентарий Евгений Москвичев.

Глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил НСН, что его поправки, требующие резервировать время проезда автомобилей через границу России, относятся только к грузовым автомобилям.

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Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предусматривают предварительное резервирование даты и времени для пересечения границы РФ автотранспорта. ТАСС сообщает, что под новые требования попадут автомобили, принадлежащие российских, иностранных перевозчикам, гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства. Москвичев считает, что нововведения решат проблему многокилометровых пробок на пунктах пропуска.

«В России за годы сложились очереди на пунктах пропуска по 10-12 километров из грузовых автомобилей, занимающихся международными перевозками. Это поправка связана и регулирует только грузовые автомобильные перевозки, чтобы люди по 7-8 дней не стояли на границе без туалета, еды, без всего, а быстрее довозили товар. Очередь будет электронной. Это не касается легкового, пассажирского транспорта. Поэтому сумасшедшим журналистам советую не делать сенсаций, что границы перекрывают», - сказал Москвичев.

Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН заявил, что России необходимо полностью ввести запрет на ввоз в страну какой-либо продукции перевозчиками из ЕС, а не делать исключения в пользу интересов иностранных компаний. Зарубежный груз, по словам Матягина, может доставляться в страну с помощью перецепки грузов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:грузоперевозкиГосдумаТранспорт
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