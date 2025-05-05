Создатели «Русов против ящеров» сообщили о создании прототипов новой игры

Российская игровая студия theBratans, получившая известность благодаря дилогии «Русов против ящеров», приступила к работе над новыми видеоиграми, заявил один из основателей и геймдизайнер theBratans Даниил Косачев.

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По его словам, разработчики сейчас создают прототипы будущий игр, чтобы иметь представление о том, чем дальше будут заниматься.

В беседе с «Газетой.Ru» Косачев отказался раскрывать подробности будущий проектов, так как, по его словам, студия еще не до конца решила, в каком жанре будут ее будущие видеоигры.

Ранее директор по развитию бизнеса ГК «Леста Игры» Гаухар Алдиярова заявила НСН, что иск Генпрокуратуры к издателю «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz в России «Леста Игры» не привел к сбоям в видеоиграх.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Fabricio Bomjardim
ТЕГИ:Компьютерные Игры

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