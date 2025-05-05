Создатели «Русов против ящеров» сообщили о создании прототипов новой игры

По его словам, разработчики сейчас создают прототипы будущий игр, чтобы иметь представление о том, чем дальше будут заниматься.

В беседе с «Газетой.Ru» Косачев отказался раскрывать подробности будущий проектов, так как, по его словам, студия еще не до конца решила, в каком жанре будут ее будущие видеоигры.

Ранее директор по развитию бизнеса ГК «Леста Игры» Гаухар Алдиярова заявила НСН, что иск Генпрокуратуры к издателю «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz в России «Леста Игры» не привел к сбоям в видеоиграх.

