Вожатая напала на школьницу в поезде Анапа - Екатеринбург

Это произошло днем 30 августа. Она толкнула и силой заставила сесть подростка на спальную полку, постоянно высказывая угрозы. Затем вожатая вылила на девочку воду из пластиковой бутылки.

Родители детей, возвращающихся из лагеря, сообщили, что отдыхающие несовершеннолетние ехали с грамотами и дипломами за выполнение творческих заданий, но радость была омрачена инцидентом.

Взрослые подали коллективное заявление в правоохранительные органы, а также жалобу в Минобразования. Сотрудники МВД проводят проверку.

