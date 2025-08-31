Вожатая напала на школьницу в поезде Анапа - Екатеринбург
Женщина-вожатая напала на школьницу в поезде, идущем по маршруту Анапа – Екатеринбург, сообщает Telegram-канал Baza.
Это произошло днем 30 августа. Она толкнула и силой заставила сесть подростка на спальную полку, постоянно высказывая угрозы. Затем вожатая вылила на девочку воду из пластиковой бутылки.
Родители детей, возвращающихся из лагеря, сообщили, что отдыхающие несовершеннолетние ехали с грамотами и дипломами за выполнение творческих заданий, но радость была омрачена инцидентом.
Взрослые подали коллективное заявление в правоохранительные органы, а также жалобу в Минобразования. Сотрудники МВД проводят проверку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вожатая напала на школьницу в поезде Анапа - Екатеринбург
- Трамп: Саммит России, США и Украины состоится
- СМИ: Трамп и Моди поссорились из-за номинации на Нобелевскую премию
- Появилось видео убийства экс-спикера Рады Парубия
- Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Калмыкии
- Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
- Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
- Мищенко поставит спектакль «Варшавская мелодия»
- Шеф-повар Гордон Рамзи перенес операцию на фоне борьбы с раком
- В Анапе завершили первичный сбор мазута со дна моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru