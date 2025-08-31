Вожатая напала на школьницу в поезде Анапа - Екатеринбург

Женщина-вожатая напала на школьницу в поезде, идущем по маршруту Анапа – Екатеринбург, сообщает Telegram-канал Baza.

Вожатая получила семь лет колонии за убийство коллеги в Подмосковье

Это произошло днем 30 августа. Она толкнула и силой заставила сесть подростка на спальную полку, постоянно высказывая угрозы. Затем вожатая вылила на девочку воду из пластиковой бутылки.

Родители детей, возвращающихся из лагеря, сообщили, что отдыхающие несовершеннолетние ехали с грамотами и дипломами за выполнение творческих заданий, но радость была омрачена инцидентом.

Взрослые подали коллективное заявление в правоохранительные органы, а также жалобу в Минобразования. Сотрудники МВД проводят проверку.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
