Иск Генпрокуратуры не привел к сбоям в играх «Мир танков» и «Мир кораблей»
Студия «Леста Игры» сотрудничает с Генпрокуратурой и намерена доказывать в суде свою непричастность к Wargaming, сказала НСН директор по развитию студии Гаухар Алдиярова.
Иск Генпрокуратуры к издателю «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz в России «Леста Игры» не привел к сбоям в видеоиграх, сказала в эфире НСН директор по развитию бизнеса ГК «Леста Игры» Гаухар Алдиярова.
Генпрокуратура ранее обратилась в Таганский суд Москвы с иском о запрете деятельности «Леста Игры», во главе которой стоит Малик Хатажаев. Его обвиняют в совместной работе с собственником Wargaming.net Виктором Кислым и создании экстремистского объединения. Активы «Леста Игры» арестованы на время разбирательства. Алдиярова отметила, что подсчитать убытки, которые понесла компания из-за действий Генпрокуратуры, пока не представляется возможным.
«Несмотря на отдельные трудности, которые неминуемо возникают в различных аспектах работы, в частности, скорости проведения платежей и взаимоотношений с отдельными партнерами, мы продолжаем работу. Все наши продукты работают бесперебойно, все договоренности с контрагентами, достигнутые ранее, остаются в силе. Наши сотрудники все так же получают зарплату. С планированием сейчас тяжело, скрывать не буду. Чувствуем изменение отношения со стороны отдельных партнеров, которые прочитали новости и запаниковали. Как это скажется на видеоиграх в дальнейшем - сказать трудно, посчитать урон тоже пока не представляется возможным», - сказал собеседница НСН.
Она также разъяснила суть претензий Генпрокуратуры к студии.
«Обвинения предъявляют нашему руководителю Малику Хатажаеву. Сама суть обвинений состоит в том, что Малик Хатажаев якобы состоит в «экстремистском объединении» с Виктором Кислым, главой компании Wargaming. Как вы знаете, компания Wargaming покинула Россию и Беларусь. Продукты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz с осени 2022 года на территории России и Беларуси развивает именно наша компания. Малик свой выбор сделал в 2022 году и остался в России с целью развития компании и российской видеоигровой индустрии. Под его руководством мы не только восстановили команды и сохранили трилогию «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, но и нарастили темпы найма и разработки, начали создавать новые видеоигры, а также купили два бизнес-центра - один в Санкт-Петербурге, другой в Москве», - поделилась Алдиярова.
По ее словам, студия сотрудничает с Генпрокуратурой и намерена доказывать свою невиновность в суде.
«Мы сотрудничаем с Генпрокуратурой и предоставляем все необходимые и требуемые документы. Все они подтверждают, что между «Леста Игры» и WG не осталось никаких связей и никаких отчислений в их адрес мы не делаем. Мы полностью самостоятельно оперируем всеми нашими продуктами и продолжаем их развитие. Сейчас наш «Мир танков» и его западный аналог - это разные игры: у нас Красная Площадь и Парад Победы, а на западе этого нет. И мы готовы показывать и доказывать это везде, в том числе и в суде», - заключила представитель студии.
Ранее в «Леста Игры» заявили, что студия работает в полном соответствии с законами России и Белоруссии, поэтому не видит оснований «для каких-либо опасений или сокрытия информации», напоминает «Радиоточка НСН».
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