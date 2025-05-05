Иск Генпрокуратуры не привел к сбоям в играх «Мир танков» и «Мир кораблей»

По ее словам, студия сотрудничает с Генпрокуратурой и намерена доказывать свою невиновность в суде.

«Мы сотрудничаем с Генпрокуратурой и предоставляем все необходимые и требуемые документы. Все они подтверждают, что между «Леста Игры» и WG не осталось никаких связей и никаких отчислений в их адрес мы не делаем. Мы полностью самостоятельно оперируем всеми нашими продуктами и продолжаем их развитие. Сейчас наш «Мир танков» и его западный аналог - это разные игры: у нас Красная Площадь и Парад Победы, а на западе этого нет. И мы готовы показывать и доказывать это везде, в том числе и в суде», - заключила представитель студии.

Ранее в «Леста Игры» заявили, что студия работает в полном соответствии с законами России и Белоруссии, поэтому не видит оснований «для каких-либо опасений или сокрытия информации», напоминает «Радиоточка НСН».

