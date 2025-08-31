СМИ: Трамп и Моди поссорились из-за номинации на Нобелевскую премию

По данным издания, во время телефонного разговора 17 июня президент США сказал премьер-министру, что это он положил конец эскалации с Пакистаном. По словам Трампа, Исламабад собирается выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

Намёк заключался в том, что Моди должен был сделать то же самое, однако индийский лидер возмутился, сказав Трампу, что вмешательство Вашингтона не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня. Оно было достигнуто между Индией и Пакистаном.

Это ухудшило отношения между двумя политиками. Глава Белого дома отказался от визита на саммит лидеров четырёхстороннего диалога по безопасности предстоящей осенью.

Разлад в отношениях Нарендры Моди и Дональда Трампа продлится недолго, так как Индия всегда была очень прагматична, и обе страны связывают торгово-экономические отношения. Об этом НСН рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.

