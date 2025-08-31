СМИ: Трамп и Моди поссорились из-за номинации на Нобелевскую премию
Американский лидер Дональд Трамп и глава правительства Индии Нарендра Моди поссорились из-за намёка на выдвижение на Нобелевскую премию мира, сообщает The New York Times.
По данным издания, во время телефонного разговора 17 июня президент США сказал премьер-министру, что это он положил конец эскалации с Пакистаном. По словам Трампа, Исламабад собирается выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.
Намёк заключался в том, что Моди должен был сделать то же самое, однако индийский лидер возмутился, сказав Трампу, что вмешательство Вашингтона не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня. Оно было достигнуто между Индией и Пакистаном.
Это ухудшило отношения между двумя политиками. Глава Белого дома отказался от визита на саммит лидеров четырёхстороннего диалога по безопасности предстоящей осенью.
Разлад в отношениях Нарендры Моди и Дональда Трампа продлится недолго, так как Индия всегда была очень прагматична, и обе страны связывают торгово-экономические отношения. Об этом НСН рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вожатая напала на школьницу в поезде Анапа - Екатеринбург
- Трамп: Саммит России, США и Украины состоится
- СМИ: Трамп и Моди поссорились из-за номинации на Нобелевскую премию
- Появилось видео убийства экс-спикера Рады Парубия
- Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Калмыкии
- Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
- Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
- Мищенко поставит спектакль «Варшавская мелодия»
- Шеф-повар Гордон Рамзи перенес операцию на фоне борьбы с раком
- В Анапе завершили первичный сбор мазута со дна моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru