«Полностью поддерживаю такую меру. Мигрант должен отработать, платить взносы, быть официально оформленным субъектом для получения медицинской помощи. Нужно, чтобы они здесь легализовались, участвовали в экономической деятельности, а потом уже можно будет пользовались услугами, иначе вся нагрузка идет на коренное население, на россиян», - подчеркнул собеседник НСН.

Владимир Гришин также отметил, что мигранты нередко приезжают в Россию целенаправленно за бесплатной медициной.

«Они приступают к работе, получают полис, иногда просто покупают, и тут же идут получать полный объем дорогостоящих видов медицинской помощи, поскольку уже приезжают с заболеваниями. Втрое направление – женщины приезжают сюда рожать, третье – делать операции. Поэтому данная норма правильная. Они могут рассчитывать на получение бесплатной экстренной медпомощи по скорой, но новое положение вряд ли серьезно увеличит нагрузку на неотложку. Плановая госпитализация будет возможна только с полисом», - заключил основатель системы ОМС в России.