Лепс признался, что перенес два прекоматозных состояния
Народный артист РФ Григорий Лепс в интервью «Минской правде» признался, что несколько раз в жизни мог похоронить совй талант.
Перед концертами в столице Белоруссии он рассказал изданию, что у него были «два прекоматозных состояния, две реанимации», однако Бог его спас.
«Бог решил, что я ещё пока нужен здесь. Завтра решит по-другому — меня не будет», - отметил Лепс.
Также певец добавил, что весьма нерационально распоряжается данным ему голосом и сделал уже четыре операции на голосовые связки.
Ранее Лепс заявил «Радиоточке НСН», что после скандала вокруг его концерта во Владивостоке намерен поднять стоимость билетов на свои выступления.
