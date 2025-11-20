Лепс признался, что перенес два прекоматозных состояния

Перед концертами в столице Белоруссии он рассказал изданию, что у него были «два прекоматозных состояния, две реанимации», однако Бог его спас.

«Бог решил, что я ещё пока нужен здесь. Завтра решит по-другому — меня не будет», - отметил Лепс.

Также певец добавил, что весьма нерационально распоряжается данным ему голосом и сделал уже четыре операции на голосовые связки.

Ранее Лепс заявил «Радиоточке НСН», что после скандала вокруг его концерта во Владивостоке намерен поднять стоимость билетов на свои выступления.

